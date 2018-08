Steirische Genossen kritisieren neues SP-Programm

„Ist doch absolut falsch, dass das Thema Migration nicht behandelt würde“, ärgert sich etwa LH-Vize Michael Schickhofer. „Steht klipp und klar drinnen, dass Hilfe für Flüchtlinge in der Nähe ihrer Herkunftsländer erfolgen soll. Und für mich und die gesamte SP ist klar, dass wir starken Außengrenzschutz brauchen - von ,Refugees welcome‘ kann also keine Rede sein, das will doch niemand.“ Und weiter: „Konsequente Sicherheitspolitik hat Priorität. Im Übrigen laufen in Graz nach wie vor enthaftete Jihadisten frei herum, ein sicherheitspolitischer Bankrott!“