Tobender verwüstet Haus und greift Besitzer an

Mysteriöser Angriff in den frühen Morgenstunden in Salzburg-Maxglan: Ein tobender 33-jähriger Mann aus Traunstein schlug bei einem Einfamilienhaus mehrere Fenster ein, verwüstete den Eingangsbereich und lief dann in den ersten Stock, um den Besitzer (69) zu attackieren. Dieser erlitt schwerste Verletzungen.