Zwei Assists trotz ausgekugelter Schulter

Sieg bei Trainer-„Ex“

Thalgau begann in Eugendorf wie schon gegen Neumarkt stark, Mrkonjic und Rottensteiner besorgten das 2:0. Die Deliu-Boys konnten das Ruder trotz etlicher Sitzer nicht mehr herumreißen, bescherten Thalgau-Coach Stevic just bei seiner „Ex“ mit 3:1 den ersten Sieg in der Salzburger Liga.