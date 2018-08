Alarm: „Bei der Pflege droht uns der Notstand“

Gemeinden am Limit

Es gehörten endlich einmal Nägel mit Köpfen gemacht, denn es sei ja nicht so, dass nur das Land unter der Kostenexplosion bei der Pflege stöhne, auch die Gemeinden leiden. „Die können oft nicht einmal mehr die Pflichtausgaben aus ihren Budgets decken, das ist doch fatal.“ Es verginge keine Woche, wo nicht Resolutionen eintrudelten - alle mit demselben Inhalt: „Wir sind an der Grenze, können uns das so nicht mehr leisten.“