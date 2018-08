Eine „natürliche“ Schaffenskraft

Bei der Vernissage lohnte sich aber auch der Blick auf ältere Arbeiten wie z.B. die „Random“-Serie. Die gefrästen und mit Lack und Öl bemalten Holztafeln wurde in Steinwendtners Atelier - eine 150 Jahr alte Schmiede am Fuße des Steinbruchs - von Florian Altenburg kuratiert. Der gebürtige Salzburger leitete 15 Jahre die „Southfirst Gallery“ in Brooklyn, wo u.a. auch der Art Direktor des Modelabels Donna Karan auf Steinwendtners Arbeiten aufmerksam wurde, und damit kurzerhand den Flagship-Store für die Fashion Week 2001 schmückte. „Ich verfolge Xandis Schaffen schon lange und bin von seiner Neugierde und Experimentierfreude begeistert“, so Altenburg, der mittlerweile zwar keine Galerie mehr betreibt, sich dafür aber für die Innenarchitektur von New Yorks angesagtesten Restaurants verantwortlich zeigt.