Im Grazer Stadtpark: Kaffeehaus oder Kunst?

Zankl: „Die Politik muss erkennen, dass das Forum mehr leistet als Kunstausstellungen. In der Vergangenheit war es die Keimzelle von Trigon und dem steirischen Herbst und wichtiger Ideenbringer für die Gesellschaft. Bei allem Verständnis für die Wirtschaftsnähe des Bürgermeisters, aber Gastgärten gibt es an vielen Orten der Stadt. Sein Auftrag soll und muss dem Kulturellen, also der Kunst, dem Geistigen und der Wissenschaft geschuldet sein, kurz dem Forum Stadtpark.“