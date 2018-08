Drogen im Darknet gekauft: 27-Jähriger erwischt

Die Kriminalisten fingen mehr als ein Kilogramm Amphetamin, rund 100 Stück verschiedener Ecstasy-Tabletten sowie geringe Mengen an Kokain auf dem Postweg ab und stellten diese sicher. Insgesamt dürfte der 27-Jährige auf diesem Weg zu Suchtmittel im mehrstelligen Kilobereich gelangt sein. Diese verkaufte er in der Folge gewinnbringend an zahlreiche bereits ermittelte Abnehmer im Bereich Kapfenberg und Bruck an der Mur. Sie werden angezeigt.