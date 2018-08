Viel mehr als nur Rap

Das Publikum in den ausverkauften Kasematten am Grazer Schloßberg gibt sich hysterisch begeistert und vor allem textsicher: In der Orgel-Version von „Du bist schön“, für die Alligatoah ein Straßenschild zur Trommel umfunktioniert, übernehmen die Hunderten Kehlen der Fans den Refrain. Sein größter Hit „Willst du“ („. . .mit mir Drogen nehmen?“) wird zur romantischen Ballade, beim „Trauerfeierlied“ erleuchtet ein Meer aus Handylichtern die Nacht. Und zum Schluss, als dritte Zugabe, stimmt er noch einige Zitate seiner Gruppe Trailerpark im Gospelstil an. „Selbst mein Opa liebt Onanie“, schallt es immer wieder. Da kommt auch bei einem Sitzkonzert nicht die Frage auf, ob die Stimmung gut ist - denn das ist sie, von der ersten bis zur letzten Minute. Am Ende bleibt nichts zu sagen, außer: Was für eine Show!