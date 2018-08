Gallisches Dorf stiehlt Duo die Show

Für Aufsteiger geht‘s Schlag auf Schlag

Halleins Sportchef König war entsprechend bedient: „Auftreten, Eier, Leidenschaft - da hat alles gefehlt!“ Taktikfuchs Davare warnte dennoch: „Der Sieg hilft uns nicht, wenn wir am Dienstag in Adnet verlieren.“ Apropos Adnet: Trotz vieler Ausfälle siegte der Aufsteiger in Zell glücklich mit 2:1. „Am Ende der englischen Runde können wir also nicht Letzter sein“, war Coach Wintersteller beruhigt. Das Programm bis dahin: Nach Altenmarkt geht’s schon Donnerstag nach Straßwalchen. Tags darauf heiratet Stürmer Haipl, am Wochenende steigt in Straßwalchen das Dorffest.