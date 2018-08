Deutscher Alko-Biker (31) verlor bei Sturz Helm

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend im Tiroler Außerfern! Ein deutscher Motorradfahrer (31) war auf der Namloser Landesstraße in Richtung Kelmen unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve plötzlich die Kontrolle verlor und stürzte. Der Biker wurde verletzt. Ein Alko-Test verlief positiv!