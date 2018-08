Cyber-Kriminelle machen Jagd auf Krankenhäuser

Welche Folgen Cyber-Attacken auf Krankenhäuser haben können, weiß man spätestens seit Anfang 2016. Im deutschen Nordrhein-Westfalen wurden mehrere Spitäler lahmgelegt. Unter anderem mussten sogar Operationen verschoben werden. „Allein im Lukas-Krankenhaus in Neuss beliefen sich die Kosten für Analyse des Angriffs und Wiederherstellung des IT-Betriebs auf rund eine Million Euro“, weiß Klaus Gheri. Der Innsbrucker weiß, wovon er spricht! Der 53-Jährige ist nach einer Schaffenspause seit März wieder der Europachef von Barracuda Networks. Sein Unternehmen mit Standort in Innsbruck betreut global mehr als 150.000 Firmen in der IT-Sicherheit - darunter Weltmarken wie Hyundai, Shell oder Samsung. „Von den großen Firmen gibt es kaum jemanden, der nicht Kunde von uns ist“, strahlt Gheri, dessen Team etwa auch die Tirol Kliniken betreut.