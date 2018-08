Violett im Gleichschritt mit dem SAK

Neben dem Stadt-Duo und Leader Altenmarkt hält sonst nur Aufsteiger Adnet beim Punktemaximum. Die Tennengauer haben in Zell aber „das Glück für den ganzen Herbst verbraucht“, gestand Trainer Wintersteller nach dem 2:1-Sieg. Keeper Zanchetta entnervte die Zeller Offensive, am Ende knallte Simon Viertler einen Elfer an die Stange. Zuvor hatte Schnöll per Freistoß ins Kreuzeck das 2:1 sichergestellt. So fiel nicht einmal das Fehlen von Defensiv-Stammkraft Widl ins Gewicht.