Akutes „Gelbfieber“ bei MotoGP in Spielberg

Valentino Rossi - wer sonst? Der Motorrad-Superstar spielte bislang am Red Bull Ring in Spielberg sportlich keine große Rolle. Das ist den Tausenden Fans auf der eigenen VR46-Tribüne aber herzlichst wurscht, wie wir gestern beim Lokalaugenschein sofort bemerkten. Flavio, der Chef des offiziellen Rossi-Fanclubs, der sich täglich über Neueinschreibungen direkt am Ring freut, weiß sogar: „Nach seinem letzten Weltmeistertitel haben wir 6000 Mitglieder gehabt. Jetzt, obwohl Vale schon länger nix mehr gewonnen hat, haben wir 18.000!“ Vale zieht eben immer. Besonders in Österreich. „Ihr macht Valentino zum halben Österreicher mit dieser Tribüne. Das ist einzigartig, hier sind die echten Rossi-Fans mit Herz daheim.“