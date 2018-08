Ein Ex-Biker am Regie-Pult

Mit Renndirektor Mike Webb dirigiert er via Funk 400 Personen. Er gibt den Einsatzbefehl für das Safety Car und Kommandos an die 240 Streckenposten, die 36 Flaggenposten und an die Track-Marshals, die verunglückte Motorräder bergen, sowie die Grid Marshals und den Zielturm. Die medizinischen Notfallseinheiten müssen 20 Sekunden nach einem Unfall an jeder Stelle des Rings zur Stelle sein. „Es hat sich viel verändert“, so Meklau, „früher waren großteils freiwillige Helfer da, jetzt gibt’s es Fixkräfte.“ Die Regenfälle der Vortage machen „Meki“ keine Sorgen: „Regenrennen sind zwar für die Teams schwierig, aber die Strecke ist in Topzustand. Sie wurde vom Gummiabrieb der Autorennen gereinigt, der Grip ist da. Ex-Weltmeister Franco Uncini hat den Kurs abgenommen - von den Kiesbetten über die Air Fences passt alles. Aber am Sonntag soll’s bei 22 bis 25 Grad ohnehin trocken sein - alles wird toll werden.“