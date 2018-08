Schwierige Bergung von 100-Tonnen-Lkw

Bei einem Unfall mit einem Sondertransport in Oberzeiring (Bezirk Murtal) ist am Freitagvormittag ein Schaden von mehreren 100.000 Euro entstanden. Ein Lkw, der ein Rotorblatt für ein Windrad transportiert hatte, war umgekippt. Die Bergung des inklusive Ladung 100 Tonnen schweren Gefährts wurde am Samstag fortgesetzt.