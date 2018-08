„Woodstock“ am Ring

Moitzi, der „Camping Grün“ sein Eigen nennt, stellt den Gästen ein gutes Zeugnis aus: „Bei uns hält sich auch der Lärm in Grenzen!“ Mehr als 200 Stellplätze - der Preis für drei Nächte beträgt für zwei Personen 165,20 Euro - werden bei ihm zum Großteil von Stammgästen belegt. Was ohne Ring-Engagement von Didi Mateschitz hier los wäre, will er sich gar nicht ausmalen: „Ja - wir sind ihm schon sehr dankbar!“ So wie die Fans, die schon wieder alle Register ziehen. Freitagvormittags verwandelte sich - bei noch brütender Hitze - so ziemlich jede Möglichkeit in einen kühlenden Pool. Sogar Anhänger wurden als mit Wasser befüllte Planschbecken über die Plätze gezogen. Am Nachmittag teilte sich die Fan-Gemeinde dann überdachte Platzerln.