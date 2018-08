Top-Mediziner verstärkt Team in Tamsweger Klinik

„Das ist ein Glücksgriff für uns“, freut sich die Kollegiale Führung der Landesklinik Tamsweg über den Neuzugang. Privatdozent Dr. Pavel Zonca ist ein Spezialist für minimalinvasive Chirurgie (Schlüssellochchirurgie) und wird in Tamsweg alle chirurgischen Eingriffe im Verdauungstrakt durchführen, bietet Varizenchirurgie, spezielle Viszeral Chirurgie und Hernien-Operationen an. Der 46-Jährige Top-Mediziner wird für die Patienten in Tamsweg eine wöchentliche Sprechstunde abhalten.