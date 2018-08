S-Bahn zum Airport gesperrt

Gut in der Zeit liegen die Bauarbeiten auf der Straße, wie Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko mitteilt: Gut 40 Prozent der 650 Projekte im heurigen Jahr sind bereits abgeschlossen, knapp ein Drittel ist derzeit im Laufen. Die restlichen Abschnitte werden aber auch schon geplant, hier starten die Experten bald mit Ausbau und Sanierung. „Insgesamt investieren das Land und die ASFINAG heuer 327 Millionen Euro in das niederösterreichische Netz“, so der Politiker. Er machte sich bei einem Lokalaugenschein selbst ein Bild von den Fortschritten: „Respekt vor allen Arbeitern, die bei diesen Temperaturen so fleißig ans Werk schreiten.“