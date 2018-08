Mit Wasserpegel sinkt auch die Strom-Produktion

Auch wenn die Laufkraftwerke an der Donau momentan nur 60 Prozent ihrer Gesamtleistung bringen, mit Speicheranlagen wird diese Differenz ausgeglichen, wie Verbund-Sprecher Florian Seidl betont. Deutlich angespannter ist die Lage bei den Kleinkraftwerken - sie erbringen nur noch gut ein Drittel ihrer Maximalleistung. Im Sommer sind hier sonst zumindest 50 Prozent möglich. Das Kraftwerk in Kollmitzgraben im Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde sogar stillgelegt.