Großbrand als „Feuerprobe“

Eine meterhohe Rauchsäule rief am Mittwoch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr auf den Plan: In Ternitz, Bezirk Neunkirchen, war auf einer großen Kompostieranlage ein Brand ausgebrochen. Dutzende Helfer mussten ausrücken, um die Flammen in stundenlanger schweißtreibender Arbeit zu bekämpfen.