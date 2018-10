Die Dauerwelle feiert jetzt ihr großes Comeback

An der 80er-Jahre-Kultfrisur kommt man heuer einfach nicht vorbei! Vorreiter sind bei diesem haarigen Comeback mal wieder die Promis, die der krausen Pracht am Kopf gleich einen neuen Anstrich verpassen. Jennifer Lawrence machte es etwa vor und ließ sich sanfte Beachwaves legen. Dank des lässigen, leicht zauseligen Looks wirkt die „Perm“ nie überstylt, sondern einfach nur cool.