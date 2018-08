Zwei Schwerverletzte vor Plabutschtunnel

Der Stadt-Autobahntunnel in Graz, durch den täglich mehr als 40.000 Fahrzeuge fahren, wird derzeit saniert. Da die Bauarbeiten im Plabutschtunnel abends und nachts stattfinden, wird nach Angaben der Asfinag auf ihrer Internetseite jeweils kurz vor 20.00 Uhr der Verkehr kurzzeitig angehalten. Er wird anschließend in eine der beiden Tunnelröhren umgeleitet, damit in der anderen gearbeitet werden kann. Während dieser kurzzeitigen Sperre dürfte der Unfall geschehen sein. Die Polizei konnte am Mittwochabend allerdings keine genaueren Angaben über die Umstände machen.