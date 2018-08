Weniger Anzeigen, aber: Knapp 7 Einbrüche täglich

11,5 Prozent ist eine Zahl, die aufhorchen lässt. Denn um so viel haben Einbrüche in Wohnungen und Häuser von Jänner bis Juni abgenommen. „Exakt 1241 Fälle wurden angezeigt“, meldet jetzt das Polizeikommando in St. Pölten. Das bedeutet aber immer noch knapp sieben Einbrüche jeden Tag.