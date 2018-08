Blütezeit in Wolf Dietrichs Garten

Wie der Name schon verrät spiegeln Ring und Ohrringe Rosenblätterblüten wider. „Die Natur mit ihrer Farben- und Formenvielfalt ist für mich der schönste Ideengeber. Für den Ring stand z.B. die ,Mariandl Rose’ Patin. Ihre roten Blätter sind mit kleinen weißen Pünktchen versehen, so als hätte sie jemand mit dem Pinsel dorthin gesetzt“, schwärmt Eghiazarian, der, wenn er nicht gerade ein Gastspiel im Kunstsalon gibt, ein Atelier in der Goldgasse betreibt. Dort dürften das Festspielpublikum wohl in den nächsten Tagen hinpilgern, denn Lagermax-Eigentümer Thomas Baumgartner, die Unternehmerinnen Monique Swietelsky oder Ines-Kaindl-Benes zeigten sich schon bei der exklusiven Schau in der Sala Terrena mehr als begeistert.