Mime Pichowetz im Clinch mit Kufsteiner Wirt

Nachdem ein Kellner den Gästen vermittelte, dass es nichts mehr zum Essen gebe, kam eine Dame aus der Pizzeria, die Pichowetz offenbar anschrie, was ihm einfalle, hier Möbel zu verrücken. Soweit fand es der Schauspieler noch amüsant. Aber der Spaß verging ihm, als der Betreiber des Lokals auf der Bühne erschien. Dieser soll Pichowetz gewaltsam am Arm gepackt haben, um ihn von der Terrasse zu zerren. Der Mime wies den Wirt an, ihn loszulassen. Der habe gemeint, dass er Pichowetz auch am Bart „hinausschleifen“ könne und drohte ihm Schläge an.