Plumper Trick-Diebstahl am Autobahnparkplatz

Die 71-Jährige wurde in ein Gespräch verwickelt, gefragt, ob sie überhaupt Geld zum Mitspielen habe. Also zeigte die Bosnierin ihr Geld her, mehr als tausend Euro. „Einer der Täter nutzte den Überraschungsmoment, entriss der Frau das Geld aus den Händen und flüchtete mit den beiden anderen Tätern in die Dunkelheit des Parkplatzes“, so die Polizei.