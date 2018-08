Freispruch vom Terror-Vorwurf

Abid T. (28) ist zumindest in rechtlicher Hinsicht ein freier Mann. Nur: In Freiheit ist er offenbar noch nicht, wie sein Anwalt verrät. Sondern wieder in Schubhaft. Nachdem der Marokkaner im Oktober schuldig gesprochen wurde, hob der OGH das Ersturteil auf. Nun folgte ein Freispruch (nicht rechtskräftig). Die Beweislage sei einfach zu dünn, folgte die Vorsitzende der Einschätzung der obersten Richter.