Steirischer Hitzerekord 2018 wird bald geknackt

Schon für Mittwoch prognostiziert er, dass jede steirische Wetterstation über 30 Grad liegen wird, und am Donnerstag kratzen wir an dem heuer bislang aufgestellten Rekord, der am 31. Juli in Graz-Straßgang gemessen wurde. Das waren immerhin 33,9 Grad, jetzt könnten wir 35 kriegen!