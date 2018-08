Countdown für das große Hitze-Finale

Zu der Hitze gehören auch Gewitter. Zu Wochenbeginn beschränken sich einzelne Hitzegewitter auf das Bergland und den Süden des Landes. „Mit dem Höhepunkt der Hitzewelle steigt dann ab der Wochenmitte auch die Unwettergefahr von Westen her allmählich an“, so der Experte. Die Unwetter treten ab dem späten Nachmittag auf und dauern bis weit in die Nacht hinein an. Dabei sind heftige Gewitter möglich, die lokal Hagel und Sturmböen bringen können. Kleinräumige Unwetter wie am Mittwoch in Pettneu sind möglich.