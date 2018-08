Rekordernte trotz irrer Hitze bei den „Erdlingen“

Vor allem in Deutschland drohen wegen Dürre massive Ernteausfälle. Nicht so bei den „Erdlingen“. Die 70 Mitglieder des solidarischen Vereins haben ihre beiden Flächen in Aigen und in Oberndorf übers Jahr so gut bewirtschaftet, dass sie täglich frisches Gemüse ernten können - von Gurken bis hin zum Malabar-Spinat.