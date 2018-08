Bergunfälle im Stubaital: Unter Fels eingeklemmt

Zwei Bergunfälle in den Stubaier Alpen haben am Samstag die Rettungskräfte in Tirol auf Trab gehalten. In der Nähe der Franz-Senn-Hütte wurde der Teilnehmer einer geführten Tour von einem tonnenschweren Fels eingeklemmt. Beinahe zeitgleich stürzte ein Wanderer in der Ridnaungruppe in eine Gletscherspalte.