Sanierung: Schwerarbeit in der „Tunnel-Sauna“

Streusalz sorgt für Wassereinbrüche

Besonders das Streusalz im Winter, erläutert Kogler-Sobl, ist ein Problem: Es dringt in den Spritzbeton an den Seitenwänden ein und lässt das Skelett langsam korodieren. So entstehen undichte Stellen, durch die Wasser eindringt. Bis zu vier Meter tief stehen sowohl Tunnel als auch Zufahrtswannen in der Grundwasserzone. 15 Liter Wasserzufluss pro Sekunde müssen mit Pumpen abgeleitet werden, um die Baustelle trocken zu halten.