Verein „Fahrgast“ drängt auf Bim-Ausbau in Graz

Das Grazer Straßenbahnnetz wird ausgebaut. Bereits auf Schiene sind die Linien-Verlängerungen zur Smart City und zu den Reininghausgründen (Fertigstellung 2021). In der Innenstadt wird eine Entlastungsstrecke errichtet - mit Haltestellen vor dem Joanneum und beim Bad zur Sonne. Sie soll 2023 in Betrieb gehen. Außerdem werden der 5er in Puntigam und der 1er in Mariatrost zweigleisig ausgebaut (ebenfalls bis 2023).