Ein Jahr nach der Flut blicken Steirer nach vorne

„Lebensader“ ist wieder befahrbar

Neben Oberwölz wurden auch viele andere Gemeinden vor einem Jahr schwer getroffen. Öblarn etwa, wo das Berghaus in der Walchen bald wieder fertig ist. Oder St. Georgen am Kreischberg, wo ein 13-Jähriger in einem Feuerwehrlager in der Unwetternacht starb. Kobenz, Mürzzuschlag oder Knittelfeld erwischte es ebenso wie Sölk. Teile der Sölkpassstraße wurden weggerissen, erst seit wenigen Wochen ist sie wieder durchgehend befahrbar.