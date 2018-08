Zentrallabor: Hier ist Kommissar DNA zu Hause!

Ergebnis als Zahlencode an das Innenministerium

Das Ergebnis besteht in einem farbigen Ausdruck mit scharfen Spitzen. „Diese Signale werden in einen Zahlencode verwandelt, den wir an die Datenbank im Innenministerium schicken“, sagt der Direktor und ergänzt: „Früher hat man gesagt, wir untersuchen genetischen Müll, weil wir nur Eigenschaften analysieren, die nicht am Bau unseres Körpers beteiligt sind und die nichts über Krankheiten oder Neigungen aussagen. Nur gerade diese speziellen Eigenschaften sind in der Spur und beim Spurenleger identisch und können miteinander verglichen werden.“ Die DNA-Datenbank in Österreich enthält mittlerweile weit über 200.000 Vergleichsproben und Spuren aus ungeklärten Fällen.