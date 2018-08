Nationalpark bleibt weiterhin königsblau

1500 Fans folgten den Knappen ins Sommer-Trainingslager in die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Seit drei Jahren bereiten sie sich zwischen den 300 Gipfeln, unzähligen Gletschern, Wasserfällen und Bergseen auf die bevorstehende Bundesliga-Saison vor. Und machen dies auch noch für weitere zwei Jahre. Die erfreuliche Nachricht wurde am Dienstag um Punkt 12.04 auf der Toni Alm auf 1530 Metern Seehöhe offiziell bekannt gegeben. „Wir haben einen Abstiegskandidaten übernommen und jetzt sind die Schalker Champions League-Teilnehmer“, witzelt Bürgermeister und leidenschaftlicher Fan der Königsblauen, Wolfgang Viertler. Er ist froh, die Kicker noch bis 2021 in „seiner“ Gemeinde begrüßen zu dürfen und wünscht ihnen nur das Beste für die nächste Saison.