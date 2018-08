Rumäninnen auf Beutetour - Kamera filmte mit

Im Dezember des Vorjahres läutete sie zusammen mit einer Komplizin (37) an der Wohnungstür einer demenzkranken 84-Jährigen in Innsbruck-Amras. Die Frau öffnete, ließ eine Täterin in die Wohnung und schloss die Tür wieder. In einem unbeobachteten Moment jedoch drückte die Angeklagte den Türgriff erneut, und flugs schlüpfte die zweite Frau herein.