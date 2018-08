Trüffel-Suche in den steirischen Wäldern

Italien und Frankreich sind berühmt für ihre Trüffel. Dass dieser „Bodenschatz“ auch in der Steiermark vorkommt, ist hingegen kaum bekannt. „Die Natur kennt keine Landesgrenzen“, sagt die Biologin Gabriele Sauseng. Sie ist sogar in Graz fündig geworden. In den Wäldern der Landeshauptstadt wachsen Gourmet-Trüffel.