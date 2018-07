Junger Feuerwehrmann als Lebensretter

So nah am Feuerwehrhaus in Uttendorf brach vermutlich noch nie ein Brand aus. In einer der darüberliegenden Privatwohnungen stand eine Küche in Flammen. Dominik Haberl, selbst Mitglied bei den Freiwilligen, wohnt noch dazu genau gegenüber und konnte in Windeseile die Bewohnerin (83) aus der brennenden Wohnung retten.