Fünfjährige bei Unfall von Quad geschleudert

Erneut ereignete sich in Tirol ein schwerer Unfall mit einem Quad. Nachdem am Freitagabend in Trins eine vierköpfige Familie mit einem solchen Gefährt von einem Forstweg rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt war, kam es am Sonntag im Osttiroler Virgen zu einem Zwischenfall. Der Lenker (30) und seine fünfjährige Tochter wurden dabei erheblich verletzt!