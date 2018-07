Waffen-Sammler hortete rostigen „Kriegsmüll“

Ein Maschinengewehr ohne Lauf und Verschluss, eine Kartusche mit Zündhütchen für eine Granate, drei Pistolen und ein Abschussrohr einer Panzerfaust „verschönerten“ den mit Militaria vollgestopften Keller des 52-jährigen Berufskraftfahrers. „Fast alles habe ich in den Bergen oder bei Flüssen gefunden“, erklärte der Mann, der am Freitag wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz in Innsbruck vor Gericht saß. „Die Sachen - wie vor allem das Panzerfaustrohr - sind ja alle rostig und nie im Leben funktionsfähig“, glaubt der Waffen-Liebhaber.