Arbeiten am „Deutschen Eck“: Bahnverkehr betroffen

Railjets in die Schweiz (und retour) werden laut ÖBB über Zell am See umgeleitet, jene nach Bregenz (und retour) im Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Salzburg und Wörgl geführt. Reisende in den über Zell am See umgeleiteten Railjets müssen mit rund 70 bis 90 Minuten Reisezeitverlängerung rechnen. Fahrgäste die den Schienenersatzverkehrsbus zwischen Salzburg und Wörgl benützen, kommen mindestens eine Stunde verspätet an. „Im engen Taktgefüge“ habe dies auch Auswirkungen auf Anschlussverbindungen im Nahverkehr, die gewohnten Anschlüsse könnten in diesem Zeitraum nicht erreicht werden.