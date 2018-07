Großer Schritt für neues Stahlwerk in Kapfenberg

„Mit der Vergabeentscheidung über die Lieferung der Hauptaggregate des Schmelzbereiches - diese entsprechen rund einem Drittel des gesamten Investitionsvolumens - haben wir nun die technologische Basis für das neue Edelstahlwerk gelegt“, so Franz Rotter, Voestalpine-Vorstandsmitglied und Leiter der High Performance Metals Division. Neben dem Elektrolichtbogenofen, in dem hochreiner Schrott und Legierungen bei bis zu 9000°C zu flüssigen Spezialstählen erschmolzen werden, umfasst der Lieferumfang der SMS group auch verschiedene Nachbehandlungsanlagen, in denen der Werkstoff seine speziellen Eigenschaften erhält. Betrieben werden die Aggregate mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien.