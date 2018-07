Arbeiter von Baum am Kopf getroffen

Donnerstag gegen 10.15 Uhr führte ein 37-jähriger Österreicher Holzschlägerungsarbeiten in See im Paznaun durch. Dabei lief ein zweiter Arbeiter, ein 40-jähriger Österreicher, in die Falllinie eines Baumes und wurde dabei vom Baum am Kopf und im Rückenbereich getroffen. Der 40-Jährige, der erheblich verletzt wurde, musste mit einem Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen werden. Er wurde in die Klinik Innsbruck nach geflogen.