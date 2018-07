Dubrovnik: Steirer stürzten mit einer Cessna ab

Die Cessna 182, ein einmotoriges Leichtflugzeug, startete vom Kapfenberger Flugplatz. An Bord befand sich Engelbert S., der Pilot, sowie zwei Bekannte. Als sich die Maschine der Stadt Dubrovnik näherte, ging über der Region ein sintflutartiger Regen nieder. Es blitzte und donnerte, als die Maschine gegen 16.40 Uhr in der Nähe des Flughafens an Höhe verlor und abstürzte. Alle Insassen konnten sich danach aus dem Wrack ins Freie retten.