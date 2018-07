Im Nebel eingeschlossen: Zwei Alpinisten gerettet

Die zwei Männer im Alter von 22 und 48 Jahren stiegen laut eigenen Angaben gegen 10 Uhr in die Kletterroute Perner/Pfannlweg in der Südwand des Dirndls ein. Da ihnen die Route unbekannt war, kamen sie nur langsam voran. In der zwölften Seillänge wurden sie vom schlechter werdenden Wetter überrascht.