Amsterdam in Schwarz-Weiß

Nach einem ruhigen Ausklang am Dienstag im Hilton-Doubletree-Hotel, wo das Quartett Hosiner-Spendlhofer-Lackner-Grozurek in der Skylounge bei einer Kartenrunde entspannte, bat Coach Heiko Vogel seine Mannen Mittwoch am Vormittag bereits wieder zum Aktivieren und zum Videostudium. Der weitere Fahrplan: Mittagessen, Nachmittagsruhe, kurze Besprechung, Abfahrt in die Johan-Cruyff-Arena.



Der Fahrplan der 2000 Schlachtenbummler ist auch klar: Erst trifft man sich am Dam, dem zentralen Hauptplatz, dann gibt‘s den gemeinsamen Marsch zum Bahnhof. Dresscode: Schwarzes Sturm-Shirt, Sturm-Schal. Die Grazer Anhänger sind bereit für den Kampf gegen rund 50.000 Ajax-Fans.