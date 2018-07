Brite stürzte beim Wandern 25 Meter in Schlucht

Ein 19-jähriger Brite ist am Dienstag beim Wandern in Hintertux rund 25 Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Wie die Polizei berichtete, blieb der junge Mann schwer verletzt im seichten Wasser liegen und musste mittels Hubschrauber-Tau geborgen werden. Er wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.