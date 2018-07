Privat-Duell für Vogel

Die große Bühne! Sturm und Coach Heiko Vogel saugten am Dienstag beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Quali-Hit gegen Ajax die Atmosphäre in der modernen Arena auf. Trainer Vogel genießt die Rückkehr in die Königsklasse ganz besonders, am Mittwoch schließt sich für ihn ja ein kleiner Kreis - wie er der „Steirerkrone“ erzählte.