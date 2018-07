Trotz großer Gefahren: „Schönster Job der Welt“

Viel Prominenz, noch mehr Verwandtschaft und eine „Flut“ an strahlenden Gesichtern: 49 steirische Polizisten wurden am Montag bei der Landespolizeidirektion in Graz-Straßgang feierlich in den Dienst verabschiedet, der bereits am 1. August beginnt. Einige Absolventen gaben Einblicke in ihre Beweggründe, einen Beruf anzugehen, der Tag für Tag Herausforderungen und Gefahren birgt.